Il Padrino «investe» in arte

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Capolavori inestimabili, rubati nelle chiese. E poi reperti archeologici, tele del Novecento... Così mafiosi e camorristi (compreso Matteo Messina Denaro) da sempre si procurano questi «beni rifugio». Casi ed episodi sono sorprendenti. E mentre alcune opere sono state ritrovate, di altre se n’è persa ogni traccia. Nel mammasantissima di Castelvetrano Matteo Messina Denaro si è sempre detto che un sacerdote, mai individuato, occultasse una sua collezione di reperti archeologici e che un’anfora d’oro da mezzo miliardo di lire nascosta in Svizzera venisse usata come garanzia per l’acquisto di partite di droga. «Con il traffico di opere ci manteniamo la famiglia» scrisse in un pizzino Messina Denaro, dimostrando, più che una passione per le opere d’, un certo senso per gli affari sporchi ereditato dal padre. Don Ciccio Messina Denaro nel 1962 ordinò il furto ...