Il nuovo Django | più contemporaneo e sfaccettato

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Debutta stasera – 17 febbraio - con i primi due episodi su Sky e Now, imponente coproduzione internazionale realizzata da Sky Studios, Canal +, Cattleya, Atlantique Production e Studiocanal che rilegge – in chiave moderna e peculiare – il già audiovisivamente noto personaggio di. L’icona western inventata da Sandro Corbucci e riletta da Quentin Tarantino, vive oggi una nuova vita – più contemporanea e calata nelle istanze del presente – con questa neonata versione seriale. Siamo in Texas alla fine dell’Ottocento eraggiunge nella notte New Babylon, città sorta in messo ad un cratere e che è nata con l’obiettivo di accogliere gli outcast, ovvero chiunque abbia desiderio di abitarvi, indipendentemente dalla provenienza e dalla razza. New Babylon è stata fondata ed è governata da John Ellis, ex ufficiale incaricato ...