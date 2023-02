Il naufragar m’è dolce in questo pasticcino

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Le influenze di Giappone e Corea, l’elogio delle torte mignon, la ricerca di materie prime stagionali, l’ibridazione dei sapori e delle consistenze. Tendenze e indirizzi della pasticceria contemporanea italiana. Classici maritozzi affollano i banchi delle pasticcerie da sud al nord e dolci sempre meno dolci, o addirittura salati, conquistano nuovi estimatori in tutto il Paese. Sapori asiatici sposano i classici della tradizione occidentale e il Giappone, con il suo bagaglio di alghe e farine di fagioli azuki, si aggiudica il primo premio al recente concorso per la Coupe du monde de la pâtisserie 2023. Dessert che paiono quadri d’artista o preziosi custoditi sotto teche di cristallo. Il panorama variegato della pasticceria contemporanea offre lo spunto per un’osservazione ravvicinata di ciò che sta accadendo nel territorio dell’arte dolciaria, che attraverso i secoli ha subìto varie ...