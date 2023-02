Il Napoli vince e sogna lo Scudetto | Sassuolo battuto 2-0

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ilapre la 23ª giornata di Serie A battendo il2-0. I partenopei continuano la loro corsa verso lo. SOGNO– Ilparte subito forte con in testa il sogno. Bastano appena 12 minuti a Kvicha Kvaratskhelia per sbloccare il match del Mapei Stadium. Il georgiano dribbla 3 giocatori delcome se nulla fosse e conclude alle spalle di Andrea Consigli, trovando l’1-0. La reazione dei neroverdi arriva un minuto dopo con Armand Laurientè che viene fermato solo dal palo dopo una bella azione personale. Il secondo legno della gara lo prende invece Victor Osimhen intorno alla mezz’ora. Al 33? trova invece il gol e lo fa bellissimo. Sorprende tutta la difesa, Consigli compreso, e trova la rete del 2-0. Poco prima della fine del ...

Simeone segna al 94', ma il VAR annulla per fuorigioco e dunque il risultato non cambia: finisce 2-0. Il Napoli vince anche in casa del Sassuolo e vola a +18 sull’Inter (in campo domani sera) in una ...Omai non fa più notizia: il Napoli vince ancora, questa volta 2-0 sul campo del Sassuolo, e prosegue la sua cavalcata in testa alla classifica. A decidere la partita sono i gol di Kvaratskhelia e ...