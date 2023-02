Il Napoli non si ferma più | 2-0 in casa del Sassuolo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Ilnon sipiù e vince anche sul campo delper 2-0. La sfida si decide nel primo tempo, quando la premiata ditta Kvaratskhelia-Osimhen mette a posto le cose in poco più di mezz’ora avvicinando sempre di più i partenopei allo scudetto. Dopo 12 minuti, alla prima vera occasione, gli ospiti passano già in vantaggio. Kvaratskhelia riceve palla a centrocampo, salta con una finezza Lopez, si avvicina a grandi falcate al limite dell’area a infila Consigli nell’angolino con il destro firmando un gol d’autore. Pochi secondi più tardi, i neroverdi vanno vicini al pari quando Laurientè si accentra dalla sinistra saltando Di Lorenzo e andando al tiro, ma la conclusione centra in pieno il palo a Meret battuto. Al 20? è Defrel a sfiorare il palo alla sinistra di Meret dopo aver ricevuto palla ...

siamo stati invece capaci di arrivare in gol con il collettivo". L'allenatore del, Luciano Spalletti ha commentato con soddisfazione la vittoria contro il Sassuolo, ma trovando anche ...Poi ilha tanta qualità eera facile, ma sono soddisfatto di quanto fatto. Loro hanno schierato tutti i migliori, noi il nostro migliorel'abbiamo schierato (Berardi, ndr) e sono ...

Ci vuole poco per spegnere il Sassuolo - o qualsiasi altro avversario italiano - quando in squadra hai due come Kvara e Osi. Fantastici, come i loro movimenti e i loro gol che hanno spinto il Napoli..