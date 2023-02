Il Napoli non si ferma più | 2-0 in casa del Sassuolo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Ilnon sipiù e vince anche sul campo delper 2-0. La sfida si decide nel primo tempo, quando la premiata ditta Kvaratskhelia-Osimhen mette a posto le cose in poco più di mezz'ora avvicinando sempre di più i partenopei allo scudetto. Dopo 12 minuti, alla prima vera occasione, gli ospiti passano già in vantaggio. Kvaratskhelia riceve palla a centrocampo, salta con una finezza Lopez, si avvicina a grandi falcate al limite dell'area a infila Consigli nell'angolino con il destro firmando un gol d'autore. Pochi secondi più tardi, i neroverdi vanno vicini al pari quando Laurientè si accentra dalla sinistra saltando Di Lorenzo e andando al tiro, ma la conclusione centra in pieno il palo a Meret battuto. Al 20? è Defrel a sfiorare il palo alla sinistra di Meret dopo aver ricevuto palla ...

Omaifa più notizia: ilvince ancora , questa volta 2 - 0 sul campo del Sassuolo, e prosegue la sua cavalcata in testa alla classifica. A decidere la partita sono i gol di Kvaratskhelia e ...... quando Zorteainquadra la porta con un colpo di testa. Per il resto, Meret si limita a sbrigare l'ordinaria amministrazione. Nel finale, annullato il tris azzurro firmato da Simeone. Il...

La squadra di Dionisi ha ribattuto tuttavia in diversi momenti a quella di Spalletti, attaccando a volte efficacemente ma non è riuscita a far meglio. La verità è che il Napoli, con quei due ...I difensori Napoli sono spesso liberi di impostare ... il Ciuccio può preoccupare davvero tutti, e non solo in Italia.