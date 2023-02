Il Napoli lascia tutti di… Sassuolo | settima vittoria consecutiva e scudetto sempre più in ghiaccio

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Un altro mattoncino verso ladello. Ilpiù vicino all’obiettivo, sembra solo questione di tempo per festeggiare il terzo titolo della sua storia. La 23esima giornata del campionato di Serie A ha confermato la forza della squadra di Luciano Spalletti, un vero e proprio rullo compressore. I grandi protagonisti sono stati ancora una volta Kvara e Osimhen. Ilnon è riuscito a contrastare gli avversari, i neroverdi sono comunque in ripresa e hanno confermato le ultime buone impressioni. Ilvola a 62 punti e si porta momentaneamente a +18 sulla seconda posizione occupata dall’Inter. Si tratta dellain campionato e Spalletti potrà adesso concentrarsi per la ...