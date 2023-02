Il Napoli cerca un altro colpo verso lo scudetto

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 16/02/2023 alle 20:45 TEC Gli uomini di Spallettino di aumentare il loro vantaggio facendo visita al Sassuolo Sono leader con 15 punti di vantaggio sulla rivale più vicina, l’Inter All’andata del secondo turno di Serie A, la capolista sembra assolutamente impossibile da rovesciare. Solo una catastrofe potrebbe porre fine al vantaggio di 15 punti che ilin testa alla classifica ‘Calcio’, e potrebbe anche allungarsi a 18 se raggiungesse i tre punti durante la sua visita al Sassuolo per aprire il 23° turno del calcio italiano. Pertanto, la squadra di Luciano Spalletti si reca al Sassuolo con 15 punti di vantaggio sui rivali più vicini in vetta, avendo perso solo sette punti in 22 partite finora in questa stagione. Settima vittoria ...

...Coppa Italia per opera della sorprendente Cremonese e la sconfitta per 2 - 1 sul campo del, ... 16' RB Salisburgo che continua a fare la partita mentre la Roma aspetta edi far male in ...... quarta per numero di abitanti dopo Londra Parigi e, uno dei più importanti imperi coloniali ... insomma, non incrina soltanto l'ottimismo del lieto fine, ma anche la superstizione che...

Napoli, Nauticsud: il ministro Santanchè cerca il presidente De Luca Scisciano Notizie ILMONITO

Tornano le Coppe, Napoli cerca gloria in Europa - Sport Agenzia ANSA

Università Federico II cerca personale a tempo indeterminato ... Grande Napoli

Napoli, Manfredi cerca Meloni e ricorda le Foibe con Rastrelli La Repubblica

Il Napoli cerca il riscatto: Spalletti vuole la rivincita contro la ... anteprima24.it

Questo sito utilizza cookie per fornirti la migliore esperienza di navigazione. Utilizziamo cookie tecnici e statistici e, previo tuo consenso, cookie per interagire con i social e cookie di marketing ...Oggi il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e Intesa Sanpaolo presentano i risultati dell’11ª edizione del censimento nazionale de “I Luoghi del Cu ...