“Il momento è arrivato” GF Vip 7 | Nikita in lacrime | “È finita e non è giusto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023)Pelizon, una settimana molto difficile al GF Vip 7. La gieffina vola in nomination. Il suo nome a rischio eliminazione insieme a quello di Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi, poi la sorpresa. Saltato l’appuntamento con l’eliminazione, ma peril rischio è ancora alto. La notizia arriva in diretta tv sotto gli occhi di tutti.Pelizon in. Nomination rinviate alla prossima settimana nella casa del GF Vip 7 ma c’è il nome della preferita e non è lei:cade nello sconforto. Infatti la preferita in casa GF Vip 7 della settimana è stata Oriana Marzoli con un 43% di prefenze; invece arriva seconda Antonella Fiordelisi, con in 29%, reduce da un San Valentino decisamente turbolento, e poicon 23%. All’ultimo posto invece ...