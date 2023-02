Il Grande Lago Salato muore e provoca un disastro ambientale

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il piùdell’emisfero occidentale, il Salt Lake dello Utah, rischia di trasformarsi in un. Questo perché si prospetta che ilsparirà entro 5 anni, per colpa del mancato approvvigionamento idrico a causa dei record negativi di precipitazioni. Il potenzialederiva dalle tossine presenti nel fondale del, come arsenico, mercurio e piombo, che – una volta prosciugato il– verrebbero raccolte dal vento, formando nubi di polvere tossica. La conseguenza attesa, per la vicina città di Salt Lake City, sarebbe una miriade di casi di malattie respiratorie e di tumori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.