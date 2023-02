Il grande bluff dei guru dell' epigenetica

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ogni qualvolta la conoscenza scientifica avanza, introducendo nuovi concetti e nuovi termini per descriverli, può accadere che taluni fra questi assumano per così dire vita propria, abbandonando il campo semantico in cui hanno senso, per strabordare in ogni sorta di discussione con sensi di volta in volta attribuiti dai prestigiatori di parole di turno. È accaduto per il termine “quanto”, introdotto in fisica, e per tutti i suoi derivati, forse anche a causa dei fraintendimenti causati da discorsi (erronei) pure di famosi scienziati all’inizio’esplorazione intellettuale di questo campo avanzatoa nostra scienza, ma certamente in seguito a causa del potenziale evocativo di “salto”, “superamento” e di quanto altro via via è stato attribuito al concetto, soprattutto al fine di vendere concezioni del mondo e connesse carabattole new age in ogni ...