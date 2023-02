(Di venerdì 17 febbraio 2023) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge sulladei crediti dei bonus edilizi, su cui si volta completamente pagina. Per i nuovi interventi previsti nelnon sarà più possibile ricorrere alladelo alloin. Inoltre si spegne sul nascere l'esperienza da poco avviata da alcuni enti pubblici di acquistare i crediti incagliati: non potranno più farlo. «Dobbiamo mettere i conti in sicurezza» - ha spiegato il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Polemici invece i costruttori e la sinistra. Solo Calenda applaude apertamente la decisione del

Uno stop chedi fatto un fenomeno che aveva preso piede da poco, ma che aveva avuto un certo ... E' la maxi - stretta con cui ilinterviene sul tormentato dossier del superbonus. L'...Il decreto delcontestato da centrosinistra, M5s e dalle associazioni di categoria. Molto duro Conte: 'Giocano sulla pelle dei lavoratori'. Gli artigiani: 'E chi aveva ...

Il governo ferma la cessione dei bonus edilizi: "Costi fuori controllo ... Agenzia askanews

Il Governo ferma il superbonus: stop a cessione del credito e sconto in fattura Panorama

Bonus edilizi, il governo ferma la cessione dei crediti: allarme delle ... l'Adige

Governo blocca la cessione crediti dei Superbonus. Giorgetti: 'Pratica scellerata, costata 2mila euro a testa' TGLA7

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 21 | www.governo.it Governo

Uno stop che ferma un fenomeno che aveva preso piede da poco ... Ma tutto il settore dell’edilizia accoglie con grande preoccupazione la decisione del governo. “Se, come sembra in queste ore, il ...Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge sulla cessione dei crediti dei bonus edilizi, su cui si volta completamente pagina. Per i nuovi interventi previsti nel Superbonus non sarà più p ...