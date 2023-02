Il figlio di Pirlo aggredito in pieno centro a Torino | «Calci | sputi e sassi contro l’auto» – Il video

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nicolò, ildell’ex campione della Nazionale Andrea, è statoinmentre si trovava in auto con un amico. «Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire. Poi ci hanno preso ae ci hanno lanciato. Non siamo mai scesi dalper fortuna», ha spiegato a Fanpage. In una storia su Instagram, pubblicata dallo stessojr., si vedono – probabilmente in un secondo momento – i quattro ragazzi incappucciati che li hanno importunati. A un certo punto la sequenza si interrompe e si nota uno dei giovani lanciare un sassola vettura. «È normale trovare ina ...

