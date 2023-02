Il decreto-legge che accentra la gestione del PNRR

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il governo vuole togliere poteri a una struttura tecnica del ministero dell'Economia e semplificare le procedure, per rimediare ai ritardi

...- Fini che ha più di vent'anni e ha cancellato l'istituto dello sponsor introdotto dalla... Intanto la possibilità di regolarizzare la propria presenza ai fini delflussi senza dover ...Dall'entrata in vigore del, con l'eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in ... ha quindi sottolineato Giorgetti aggiungendo: 'Abbiamo chiarito peri confini della ...

Stop alla Cessione dei crediti edilizi: decreto legge in arrivo Fiscoetasse

Superbonus 110 al capolinea, cosa cambia dopo il decreto legge a sorpresa del governo QUOTIDIANO NAZIONALE

Cessione dei crediti edilizi: nuovo Decreto Legge all'esame del Consiglio dei Ministri Lavori Pubblici

Stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura: il testo del decreto in GU Fiscoetasse

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via al decreto-legge che porterà all'attuazione degli obiettivi presenti all'interno del PNRR.ROMA -. Sui bonus edilizi, superbonus compreso, si volta completamente pagina, con un decreto legge approvato ieri in consiglio dei ministri e già firmato dal presidente della Repubblica Sergio ...