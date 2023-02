Il conflitto e la psiche | una rassegna per affrontare il forte disagio scaturito dalla pandemia

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Basta accendere la televisione, leggere i giornali o scendere in strada per accorgersi che viviamo in una società sempre più litigiosa. Tensione che spesso sfocia nella violenza, all’interno o all’esterno dei locali come su metro e autobus, allo stadio come al parco, tra le quattro mura di casa tra gli stessi coniugi, come nelle aule di scuola, tra coetanei o tra alunni e professori. Ma da dove nasce il crescente livello diche pervade la nostra società? Cosa c’è alla base delle tensioni familiari trascinate fino in tribunale, dei fenomeni di bullismo e stalking, o dei contrasti sociali che possono sfociare in situazioni destabilizzanti? E come possiamo ricomporre le fratture? Progetto Itaca Firenze, organizzazione di volontariato no-profit impegnata da anni per la prevenzione e la sensibilizzazione nell’ambito della salute mentale, prova a dare alcune ...