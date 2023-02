Il Commissario Ricciardi 2 | quando va in onda? Data di uscita | trama e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ancora qualche settimana di attesa per vedere in televisione la secstagione del, format basato sugli omonimi romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni (editi da Einaudi). La messa ininfatti, rispetto a quanto inizialmente previsto, è stata posticipata e l’appuntamento nei palinsesti Rai slitterà di qualche settimana. Ad ogni modo, salvo nuovi cambiamenti, c’è comunque unaufficiale. Ecco allora cosa sappiamo sulle indagini de Il2.inizia il2 Per vedere la secstagione servirà attendere il 6 marzo 2023. E’ questa la nuova(un lunedì) designata per la messa indel ...