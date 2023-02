Il Cav imbarazza il Ppe | annullato il vertice di Napoli Forza Italia | Inaccettabile

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il Partito popolare europeo (Ppe) ha deciso di annullare la riunione del gruppo prevista per il 7-8-9 giugno a. Il motivo sono le recenti parole di Silvio Berlusconi contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ad annunciarlo è lo stesso presidente del Ppe Manfred Weber in un post su Twitter: "A seguito delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull'Ucraina, abbiamo deciso di annullare le nostre giornate di studio a. Il sostegno all'Ucraina non è facoltativo. Antonio Tajani e, nel gruppo del Ppe hanno il nostro pieno sostegno. Continuiamo la collaborazione con il governono sui temi dell'Ue", ha detto Weber.