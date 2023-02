«Il calcio italiano è al “si salvi chi può” È un’industria senza visione | Lotito vive in Senato»

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “Ah il, quanto mi diverte. Mi ricorda i miei bambini, quante risate. Ora, però, loro sono diventati grandi, ilinvece non cresce mai”. Gordon Gekko è lì nel suo ufficio di Wall Street. Non fuma più il sigaro (il dottore me lo ha proibito) ma ormai può partecipare ai campionati mondiali di origami. Quando le acque delsi intorbidiscono (cioè sempre), lo chiamiamo per capire. La grana dei diritti tv sta per esplodere, ilrischia di tra un anno di valere la metà, il presidente Gravina sembra in grande difficoltà e c’è il processo Juventus con il Palazzo che un giorno sì e l’altro pure dichiara contro la sentenza del meno 15. Mentre il piano di de-italianizzazione di Elkann sta procedendo sia ...

Olandese, spagnolo, inglese, un po' di francese e ora anche un già brillante. Perché, se hai la testa giusta per giocare a pallone ai massimi livelli, lo si vede anche fuori dal campo. E il ...Mario è stato ferito e trasferito in ospedale, mentre per il ragazzo c'è l'invito a presentarsi al commissariatoentro 48h.

Il futuro del calcio italiano non può che essere lo scouting. Da Hojlund a Huijsen, da Kvaratskhelia a Hjlumand: i club puntino tutto sugli osservatori. Perché siamo diventati un campionato di passaggio TUTTO mercato WEB

Juve, non bastano Vlahovic e tre legni: il Nantes fa 1-1. E quel rigore alla fine... La Gazzetta dello Sport

Sampdoria-Bologna, le parole di Stankovic Fantacalcio ®

Hojlund: "L'Atalanta è il posto giusto per me. Gasperini Un privilegio averlo" Sky Sport

Italiano: "Atteggiamento giusto. Jovic Ora serve continuità" Fantacalcio ®

Se ad #Allegri non piacciono più gli 1-0 e le battute sul corto muso e sui cavalli, ben venga: ne guadagnerà in spettacolo la Juventus e il calcio italiano. Invece di prendersela coi giornalisti, però ..."17/2/2016: il mio arrivo in Italia un giorno che mi ricordero' per sempre ... Dopo anni di sacrifici e difficolta' Kallon ha trovato la sua strada nel mondo del calcio, arrivando anche a fare gol in ...