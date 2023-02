Il bello del giovedì sera 2023 vol 7

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Conosci la tua squadra del: FC Basilea Undici maschi, undici pinte di birra, un ristorante, infinita voglia di giocare a calcio. Nasce così il Football Club Basilea, unadell’autunno del 1893, dentro la corporazione dei calzolai della città. L’idea è di Roland Gardner, che oggi è così dimenticato che se ve lo googlate vi esce il Linkedin di un consulente. È lui a mettere l’annuncio sul giornale, è lui a invitare tutti al ristorante Schuhmachern-Zunft, il luogo di ritrovo della gilda dei calzolai, che esiste dal 1250 e che esiste tuttora. Tra questi undici uomini c’è Fernand Isler, giornalista sportivo svizzero. Uno dei primi, uno degli inventori del mestiere. È lui a tradurre il regolamento dall’inglese al tedesco. Come altri, e come molti a Basilea, è un accademico. In città, nella storia, hanno insegnato ...