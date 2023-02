Il Barcellona ha versato 7 milioni all’ex arbitro Lui non ha risposto ai pm | soffre di Alzheimer precoce

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 febbraio 2023) È tutt’altro che conclusa l’inchiesta sule sui suoi pagamentivicepresidente degli arbitri spagnoli, José María Enríquez Negreira, dal 2001 al 2018. Scrive El Paìs che in questi anni il Barça hasettea Negreira, è quanto emerso nell’indagine della Procura. Pagamenti diversi da quelli ricevuti da suo figlio, Javier Enríquez, per le relazioni sugli arbitri. Il rapporto è iniziato nella presidenza di Joan Gaspart, e i pagamenti sono cresciuti nel primo mandato di Joan Laporta. Le fatture erano intestate alla società Dasnil. Anche se le fatture esistono, non c’è traccia documentale del contratto. Negreira ha spiegato all’Agenzia delle entrate che la sua “consulenza tecnica” era “verbale”. Non si conosce il motivo della consulenza. All’Agenzia delle Entrate Enríquez Negreira ha spiegato ...