(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il 17, giorno in cui, quarant’anni fa, nel 1983, fu arrestato Enzo Tortora, diventi lanazionale in memoria delle. A chiederlo una proposta di legge dei deputati di Italia viva Davide Faraone, Maria Elena Boschi e Roberto Giachetti. “In media -ricordano gli autori del progetto- sono mille i cittadini innocenti che, ogni anno, finiscono in carcere ingiustamente. Le Camere penali indicano che, tra il 1992 e il 2018, sono state più di ventisettemila le persone che hanno ottenuto un indennizzo per ingiusta detenzione. Le spese di risarcimento da parte dello Stato, ad oggi, ammontano a circa 740 milioni di euro, 33 dei quali solo per il 2018. Questi numeri testimoniano una distorsione del sistemao ...

Di qui la proposta di legge per istituire una "nazionale in favore proprio delle vittime di errori giudiziari", da fissare 17, "in memoria del giorno in cui, nel 1983, fu arrestato ...Commenta per primo Ilkay Gundogan al Barcellona : ci siamo quasi. Nelladi ieri, svelano dalla Spagna , lo zio agente del centrocampista è stato avvistato nella ...col Manchester City a

Il 17 giugno giornata per le vittime degli errori giudiziari Adnkronos

Giornata Mondiale della Giustizia Sociale 2023 – 20 febbraio ONU Italia

Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 febbraio segno per segno Sky Tg24

Bologna, 2 Giugno: le celebrazioni della Festa della Repubblica si ... Bologna24ore

I ciclisti italiani annunciano la mobilitazione nazionale per la ... Bikeitalia.it

(Adnkronos) – Il 17 giugno, giorno in cui, quarant’anni fa, nel 1983, fu arrestato Enzo Tortora, diventi la Giornata nazionale in memoria delle vittime degli errori giudiziari. A chiederlo una propost ...L'anticipo di giornata sarà tra due formazioni che vengono da due stati ... Anche il derby laziale è stato rimandato al prossimo 30 giugno, per venire incontro alle richieste di Latina viste le ...