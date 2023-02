Iachini | Spalletti sta mettendo la sua impronta sul percorso fantastico del Napoli

(Di venerdì 17 febbraio 2023) A "1 Football Club", su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe, ex allenatore, di seguito le sue parole: Carriera da allenatore ancora amara per alcuni dei campioni del mondo del 2006? “Sono ragazzi che hanno iniziato da poco tempo, ed ovviamente molto dipende anche dalla condizione delle squadre e da molte altre circostanze. Alcuni entrano da subentranti, altri sono alle prese con difficoltà tecniche della rosa, altri ancora con problematiche che all’esterno non sono giudicabili. Le esperienze, sia positive che negative, ti arricchiscono, e ti consentono un approccio migliore nelle avventure successive. Dunque, preferisco non dare giudizi affrettati, sono fasi normali della giovane carriera di un allenatore” Quanto contano le innovazioni tattiche degli allenatori? “I moduli possono essere giusti o sbagliati, ciò che conta sono le qualità dei ...

