(Di venerdì 17 febbraio 2023) Lo speciale "Idelcon" su Canale5 sabato 18 febbraio alle 08.45 e in replica domenica 19 febbraio ripercorre dieci anni di pontificato diBergoglio, con un'...

...e con lui ha fatto parecchidi piacere. Insomma il Conti penserà che sia arrivato il momento di riprovare a essere felice e perché no, anche innamorato. Matilde però, scoperti gli incontri...Lo speciale "Icuore con Papa Francesco" su Canale5 sabato 18 febbraio alle 08.45 e in replica domenica 19 febbraio ripercorre dieci anni di pontificato di Papa Bergoglio, con un'intervista inedita ed ...

"I viaggi del cuore" con un'intervista inedita a Papa Francesco - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Papa Francesco a "I viaggi del cuore" ripercorre i suoi 10 anni di Pontificato TGCOM

A 'I Viaggi del cuore' papa Francesco ripercorre i suoi 10 anni di pontificato Famiglia Cristiana

'I viaggi del cuore' con un'intervista inedita a Papa Francesco Tiscali Notizie

«I viaggi del cuore», l'intervista a Papa Francesco diventa un libro ilmessaggero.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Viaggio tra la cartellonistica turistica spesso danneggiata dal sole, inesistente o vandalizzata. Ecco cosa accade a chi arriva a Lecce. Un turista, appena sceso da un bus che si è ...