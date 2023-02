I vestiti confiscati dalla Finanza donati ai piccoli pazienti del Bambino Gesù di Roma

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 febbraio 2023)– Nella mattinata di venerdì 17 febbraio, alcuni militari del Comando Provinciale della Guardia didihanno consegnato alla Fondazione OspedaleOnlus della Capitale alcune centinaia di capi di abbigliamento, in prevalenza articoli per lo sport, da destinare ai bambini ospiti della struttura. Si tratta, in particolare, di materiale che, seppur sequestrato nel corso di attività di polizia giudiziaria, è risultato in linea con gli standard comunitari in materia di sicurezza prodotti e per il quale il Tribunale diha disposto la confisca della merce e la devoluzione della stessa alla citata Fondazione. Sia la dott.ssa Silvia Crotali, responsabile Fundraising e Comunicazione della Fondazione, che la dott.ssa Carla Maria Carlevaris – referente del Servizio ...