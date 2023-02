I risultati in Europa di Juve | Roma | Fiorentina e Lazio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) –ntus fermata sul pari Il Nantes strappa un 1a1 all’Allianz Stadium nei sedicesimi diLeague contro lantus. Al gol di Vlahovic nel primo tempo, risponde nella ripresa Blas per i francesi. Sul finale i bianconeri recriminano per un episodio dubbio in area avversaria.KO a Salisburgo e Dybala si fa male Sconfitta beffa per lache perde 1-0 in casa del Salisburgo. I giallorossi dominano per larghi tratti di partita e centrano due legni con Cristante e Belotti, ma a pochi secondi dal 90? incassano la rete decisiva di Capaldo. Un risultato che complica ma non pregiudica il passaggio agli ottavi diLeague. Tra una settimana obiettivo rimonta all’Olimpico, dove mister Mourinho confida di avere a disposizione Dybala sostituito in Austria ...

C'entrano poco isportivi attuali però per chi ancora tiene per i Bulls, soprattutto in. Conta quello che è stato, certamente, ma non solo quello che è stato. Perché tenere per i ...... la classifica ATP che si basa sui migliorinelle ultime 52 settimane. I dati raccontano ... Spicca, in questa classifica, la centralità dell', anche se faticano scuole un tempo di ...

Europa League, risultati e gol dei Playoff: pari Barca-United, bene Siviglia e Monaco Sky Sport

Europa League, i risultati: pari spettacolo a Barcellona, vince lo Shakhtar Calcio in Pillole

Europa League, i risultati delle 18:45: ok lo Shakhtar, pari pirotecnico tra Barça e Man United TUTTO mercato WEB

Europa League e Conference League, i risultati delle partite di oggi Sky Tg24

Europa League, i risultati: dilaga il Siviglia, gioia Monaco Calcio in Pillole

Come riferito da Gazzetta.it, Massimiliano Allegri gode della stima da parte della proprietà, tuttavia le valutazioni sul suo futuro sono legate inevitabilmente ai risultati. In ...Blog Calciomercato.com: Non sono mai stato particolarmente attratto dalla possibilità di vincere l'Europa League, un trofeo che nel corso della storia ha perso di valore ...