I primi 60 anni di Michael Jordan

(Di venerdì 17 febbraio 2023) AGI - È incredibile ma sono già 60. Per chi ha vissuto l'epopea di Micheal, dentro e fuori dal campo, è strano pensare che il più forte leader di tutti i tempi, non solo su un parquet di basket, stia già spegnendo tutte quelle candeline. Nella testa le immagini, come diapositive, sono indelebili. La leggerezza dei suoi movimenti con la maglia di North Carolina, matricola terribile, secco e magro come un grissino. Il suo arrivo in Nba, terza scelta del 1984, dietro Olajuwon e Sam Bowie. Un anno clamoroso, quello, con giocatori del calibro di Barkley e Stockton. Quella maglia dei Bulls, rossa o nera, sudata e consumata da cima a fondo, in ogni partita. La testa pelata, lo sguardo torvo, la lingua fuori. Il binomio con Pippen, col 'santone' delle panchine, Phil Jackson. Gli scambi, tra il faceto e il furioso, con Dennis Rodman, Luc Longley, Horace Grant, Steve ...