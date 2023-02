I neonati “parlano” più lingue attraverso il pianto | arriva la app che traduce il “bambinese” e aiuta i genitori a comprendere i bisogni dei bebé

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Quando i bambini piangono, si esprimono in modo diverso a seconda della lingua parlata dai, e alcuni segnali nascosti nei vagiti potrebbero essere interpretati peri loroe le loro esigenze. A compiere un passo avanti verso il traduttore del ‘’ uno studio dell’Istituto superiore di sanità (Iss), del Centro Nina per la formazione neonatale presso l’Università di Pisa e dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isti). Il gruppo di ricerca, guidato da Armando Cuttaro, Serena Bardelli e Gianpaolo Coro, ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale in grado die interpretare ildei bambini, descrivendo i primi risultati del proprio lavoro sulla rivista Neural computing ...

sopravvissuti Proprio la forza della vita sembra essere stata fondamentale per la sopravvivenza di tantirecuperati ancora in vita a distanza di giorni dal terribile sisma. 'Sarà di ...... perché no Dalla Grande Depressione a oggi I rossetti venduti. Come cent'anni fa, ai tempi ... secono cui i genitori cercano di risparmiare cambiando i loromeno spesso durante le ...

I neonati “parlano” più lingue attraverso il pianto: arriva la app che traduce il… Il Fatto Quotidiano

Un software (e presto un’app) per capire il pianto dei neonati Corriere della Sera

Come leggere libri ai bambini che ancora non parlano Nostrofiglio

Neonato morto al Pertini, i dubbi sulla sorveglianza medica e la difesa dell'ospedale RomaToday

Perché il rumore del phon fa addormentare il neonato PianetaMamma

ITALIA - Un gruppo di 30 cantanti donne si è riunito per la prima volta per eseguire una performance simbolica, diretta da Serena Ganci, intitolata "Ninna ...