I licei del sud sono la fucina della fuga di cervelli verso il nord (e l'estero)

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Che scuola faranno i ragazzi che oggi frequentano le medie? Se in altri Paesi in realtà la scelta di un indirizzo avviene solo successivamente, quando si è più grandi, in Italia già a tredici anni di fatto si deve decidere quale potrà essere la propria carriera di studi e poi lavorativa. Certo, non vi è nulla di assoluto, diplomarsi all’Ipsia non preclude l’iscrizione a qualsiasi facoltà dell’università, ma è pur vero che la gran parte degli studenti dei nostri atenei vengono soprattutto daie, di conseguenza, da lì viene la maggior parte di coloro che avranno i salari maggiori. Checché ne dicano coloro che ancora pensano che convenga non laurearsi per guadagnare bene e subito. Per questo è significativo osservare come cambia l’orientamento dei ragazzi e delle loro famiglie e, visti i grandi gap tra le diverse aree del Paese in tutti i campi, anche dove ...