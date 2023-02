(Di venerdì 17 febbraio 2023) Finale ricco di emozioni e di sfortuna per lanella partita di Europa League persa aprende il palo, il Gallo...

Finale ricco di emozioni e di sfortuna per la Roma nella partita di Europa League persa a Salisburgo:prende il palo, il Gallo Belotti ...Nella ripresa sono ia fermare Pellegrini e compagni. Primacolpisce di testa la base del palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo poi Belotti su una girata sotto misura trova prima ...

Europa League - Roma, beffa tremenda: dopo due legni colpiti da Cristante e Belotti, il Salisburgo vince 1-0 all'88' Eurosport IT

Salisburgo-Roma 1-0, gol e highlights: due legni giallorossi, poi decide Capaldo all'88' Sky Sport

Europa League, la Roma beffata nel finale: finisce 1-0 per il ... ilGiornale.it

I legni di Cristante e Belotti, il gol della beffa. Salisburgo-Roma 1-0 La Gazzetta dello Sport

Scalvini: pronto un rinnovo scaccia-mercato | Mercato ... Calciomercato.com

Poi entra in partita anche la Roma che sfiora diverse volte il gol con Abraham. Nella ripresa, al 73esimo, palo dei giallorossi con Cristante. E all'81esimo ancora un legno per la Roma con la traversa ...La Roma cade in Austria: il Salisburgo vince 1-0 nell’andata dei playoff di Europa League, decide la rete di Nicolas Capaldo all’88’, un colpo di testa che punisce la disattenzione della difesa giallo ...