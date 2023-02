"I guardiani della pace". Tra i randagi e i gatti domestici del Verano

Leggi su agi

(Di venerdì 17 febbraio 2023) AGI - Papillon si lecca i baffi seduto sul tetto poi mordicchia l'aria puntando un paio di tortore che svolazzano sopra alle mura. La pelliccia sfuma tra il nero, il bianco e l'arancione. Troppo selvatico per vivere rinchiuso nelle costruito dentro ale troppo domestico per unirsi aidel cimitero di Roma. La colonia felina, tra le più numerose d'Europa, abita da decenni tra i sepolcri e i cipressi del grande giardino di 83 ettari custodestoria d'Italia. Ilsi è trasformato negli anni insieme ai suoi ‘' a quattro zampe. “Quindici anni fa, prima del nostro arrivo c'era molto degrado. Le persone lasciavano la carne per sfamare isopra le tombe o mettevano materassi dentro alle cappelle”, ricorda la responsabile ...