I 60 anni di Michael Jordan | una carriera da record tra campo e business

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Los Angeles – Sua Altezza (del basket) spegne le candeline. I 60dinon sono una ricorrenza normale per chi, dalla metà degli’80, ha seguito il basket Nba ed è rimasto a bocca aperta davanti alle magie del numero 23 dei Chicago Bulls. ‘Air’ – o His Airness – ha vinto tutto quello che si poteva vincere e ha fatto tutto quello che si poteva fare sul parquet. I sei titoli Nba con Chicago, con ritiro e ritorno compresi, i titoli Mvp, gli ori olimpici e lo show con il Dream Team. Nell’anno che consacra LeBron James come miglior marcatore all time nella Nba,– a 3 decenni dal ritiro – rimane il termine di paragone per qualsiasi fenomeno del basket contemporaneo. “Meglio?”, è la domanda che non passa mai di moda e che, probabilmente, tra 20 ...