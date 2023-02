Houellebecq ha deciso di non provocare più | niente porno a Casablanca

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Partono con le provocazioni, poi si rendono conto che tengono famiglia e fanno retromarcia, cancellano, spariscono, sguinzagliano gli avvocati. Personaggi dei cartoon che cambiano nel vuoto, finché si accorgono del vuoto sotto di loro e cascano. Scavando a terra la loro sagoma, in posa scomposta. Non, non è Sanremo. È il grande pensatore francese Michel, per quanto ci riguarda una delle più clamorose monete false intellettuali di questo e dello scorso secolo (“Le particelle elementari” ha la data del 1998, in Italia l’anno dopo). Aderì al culto raeliano, fotografato con la tunica bianca: gli extraterrestri avrebbero creato la vita sulla terra con l’ingegneria genetica. Si spacciò per profeta con “Sottomissione”: nel 2015 immaginava che nel 2022 i musulmani avrebbero dominato la Francia. Siccome non c’è intellettuale francese che riesca a tenere il ...