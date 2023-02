“Ho visto cosa hanno fatto” GF Vip | Antonella svela cosa è successo tra Oriana e Daniele a letto

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Sostiene di non aver mai e poi mai parlato alle spalle di qualcuno all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà, eppure non ci sarebbe niente di male, dal momento che stiamo parlando di un reality. Il GF Vip 7 piaccia o meno èanche di pettegolezzi.Fiordelisi ha spifferato cos’sotto le coperte l’altra notteMarzoli eDal Moro. Prima a Nikita Pelizon e, dopo, a Martina Nasoni. La vincitrice del GF 16, andato in onda nel 2019 ed era condotto da Barbara D’Urso, Martina Nasoni, non è si è scomposta più di tanto udendo lo scoop. Ma secondo tutti, online, avrebbe soltanto provato a farsi forte per le telecamere. Lei sperava in un ritorno di fiamma conDal Moro, entrando al GF Vip 7, e invece ha trovato solo liti. ...