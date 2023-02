Highlights e gol Lazio-Cluj 1-0 | andata sedicesimi Conference League 2022 23 VIDEO

... CRONACA EROMA RUI PATRICIO voto 6 MANCINI voto 6 SMALLING voto 6 Vai alla Fotogallery La stagione di Dybala Ventidue partite e diciotto partecipazioni a, divise in undici reti e ...Buona partenza del Salisburgo che però non crea pericoli. Poi entra in partita anche la Roma che sfiora diverse volte ilcon Abraham. Nella ripresa, al 73esimo, palo dei giallorossi ...

Braga-Fiorentina 0-4: video, gol e highlights Sky Sport

Video Gol Borussia Dortmund-Chelsea 1-0: Adeyemi. Gli highlights La Gazzetta dello Sport

Salisburgo-Roma 1-0, gol e highlights: due legni giallorossi, poi decide Capaldo all'88' Sky Sport

Barcellona-Man. United 2-2: video, gol e highlights Sky Sport

VIDEO / Salisburgo-Roma 1-0: gol e highlights fcinter1908

Il video con gli highlights e i gol di Juventus-Nantes 1-1, match dei playoff di andata di Europa League 2022/2023 ...Feb 16, 2023 Barcellona Manchester United, barcellona manchester united gol, barcellona manchester united highlights, barcellona manchester united highlights e gol, kounde autogol barcellona, marcos ...