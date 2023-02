Hellboy | nuovo reboot in arrivo diretto dal regista di Ghost Rider 2

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il remake didel 2019 si è rivelato un flop, ma adesso Millennium Media ci riprova e annuncia l'di undaldi- Spirito di vendetta Brian Taylor. Anche se ildel 2019 con David Harbour non ha avuto l'accoglienza sperata, Millennium Media non si dà per vinta e mette in cantiere una nuova rilettura di. Secondo DiscussingFilm, Millennium starebbe sviluppando unlungometraggio live action; la sceneggiatura sarebbe già pronta e la compagnia avrebbe già perfino trovato il, affidando il progetto al co-di- Spirito di vendetta Brian Taylor. ...