Ha ragione il governo Meloni Fontana promuove la stretta sui crediti fiscali

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Bonus edilizi, stop alla cessione dei. La decisione delfa discutere mondo della politica e dell'economia. Se le aziende lamentano le difficoltà a cui potranno andare incontro, sono molti i commentatori che sottolineano la necessità di un dietro front senza il quale i conti pubblici non sarebbero stati più sostenibili. Tra questi c'è anche il direttore del Corriere della Sera, Luciano, cheil giro di vite deciso dall'esecutivo. Le nuove regole per il superbonus: l'opinione di @luc#agorarai #17febbraio pic.twitter.com/sF3yRG7kSS — Agorà (@agorarai) February 17, 2023 "In questa vicenda haila essere preoccupato per l'esplosione che il ...