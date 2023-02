Gualtieri invia a governo dossier candidatura Roma sede Amla

ha ricordato come l'Italia possieda una tra le legislazioni piu' avanzate in queste materie. 'E' anche per questa ragione - ha detto il sindaco - che Roma si candida, con forza e ...Nella missiva, il Sindacoha ricordato come l'Italia possieda una tra le legislazioni più avanzate in materia, sottolineando che il quadro di regole e le prassi amministrative del nostro ...

Gualtieri invia a Mantovano dossier candidatura AMLA Roma Capitale

Roma, Gualtieri manda i vigili a piantonare i contatori Acea al ... Affaritaliani.it

Inceneritore di Roma: l'ecomostro di Gualtieri - DINAMOpress DinamoPress

Roma, il sindaco Gualtieri a Tgcom24: "Non solo Giubileo ed Expo" TGCOM

Mostre: il mondo di Antonio Ligabue al Castello di Conversano BariSeranews

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inviato al Governo, con una lettera rivolta al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il dossier di candidatura ...Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inviato al Governo, con una lettera rivolta al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il dossier di candidatura ...