Grande Fratello Vip | Oriana è la preferita del pubblico | in sei in nomination

Fotogallery: le emozioni della trentaquattresima puntata di 'Vip' A NAPOLI Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli 'distanti' a San Valentino ROTTURA DEFINITIVA 'Vip', la lite di San Valentino dei Donnalisi TORNA SU CANALE 5 '...Alfonso Signorini ha dato inizio alla 34esima puntata delVip 7 tornando indietro nel tempo. Il conduttore ha rivelato di aver scoperto che in realtà con Nikita Pelizon si erano conosciuti circa sei anni fa. Le fece vincere il premio in quell'...

Attilio Romita umilia Sarah al GF Vip: Biglietto a lei Mi vuole rovinare, Altobello piange Fanpage.it

Gf Vip, Daniele Dal Moro e Oriana hanno dormito insieme: la reazione di Martina stringe il cuore leggo.it

Pierpaolo Pretelli reagisce in diretta a Giulia Salemi che annuncia la loro crisi (in lacrime) Today.it

Grande Fratello Vip, la lettera d’amore di Edoardo alla sua Micol: “Sei tu la mia vittoria” AgrigentoNotizie

Ecco le anticipazioni del Fratello Vip 7 del 16 febbraio 2023: la puntata va in onda stasera su Canale 5 alle 21:30 Il Fratello Vip 7 torna stasera 16 febbraio 2023 su… Leggi ...Ti potrebbe interessare anche: Come e dove vedere la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 in televisione e in streaming. Crediti immagine di copertina: grandefratello.mediaset.it (sit ...