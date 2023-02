Grande Fratello Vip | le news dell’ultim’ora sulla puntata del 16 febbraio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) LesulVip fanno riferimento alladi ieri sera, giovedì 16. Chi ha vinto il televoto settimanale tra Oriana, Nikita, Antonella e Antonino? E chi è finito in nomination? Di seguito i fatti più importanti della diretta di ieri.Vip:ultim’oratrentaquattresimaIl matrimonio libero tra Giaele De Donà e il marito Brad, il triangolo tra Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, i dubbi di Antonella su Edoardo Donnamaria e il ritorno infuocato di Attilio Romita in studio: ecco ledelVip ...

...di spessore e un uomo dalcuore. Ogni chitarrista aveva da imparare qualcosa da lui. Con Cantafio aveva collaborato alla canzone 'Perché' dedicata alla pandemia Covid. Era stato ildi ...IlVip torna con la 34esima puntata, la seconda di giovedì in questo 2023. Si riconferma così il doppio appuntamento settimanale con il reality di Canale 5, con al timone come sempre ...

Gf Vip, Daniele Dal Moro e Oriana hanno dormito insieme: la reazione di Martina stringe il cuore leggo.it

Grande Fratello Vip, la lettera d’amore di Edoardo alla sua Micol: “Sei tu la mia vittoria” AgrigentoNotizie

Pierpaolo Pretelli reagisce in diretta a Giulia Salemi che annuncia la loro crisi (in lacrime) Today.it

Al Gf Vip arriva Tony Toscano a cavallo e si dichiara a Sarah Dire

Al termine della diretta, Nikita decide di isolarsi in piscina e – delusa per l’esito della puntata – si lascia andare ad un momento di sconforto.La modella confida ad Antonella di esserci… Leggi ...Gf Vip 7, le anticipazioni della trentaquattresima puntata Questa sera andrà in onda su Canale 5 la trentaquattresima puntata del Gf Vip 7, il reality show condotto da Alfonso… Leggi ...