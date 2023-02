Grande Fratello Vip | la famiglia Pelizon interviene sui social | Sono state dette cose gravissime a Nikita

Ascolta questo articolo IlVip quest'anno non smette veramente di rivelare sorprese. Mai come quest'anno la stagione è cominciata in maniera decisamente movimentata, basti pensare a quanto accaduto con il caso ...E' ormai guerra aperta fra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni . Dopo la puntata in diretta di ieri sera del Gf Vip su Canale 5, i due non hanno mai smesso di litigare . Daniele ha lanciato pesanti ...

Scontro al GF tra Oriana e Antonino, lui davanti a Daniele: Perché non racconti la nostra storia Fanpage.it

Grande Fratello Vip, le pagelle: Giaele quasi ex moglie (voto 8), Antonella Fiordelisi esonda (voto 2) Corriere della Sera

Grande Fratello Vip, Attilio Romita contro Sarah Altobello: “Mi vuole rovinare” Il Fatto Quotidiano

Grande Fratello Vip 7: il riassunto della puntata di ieri: il ritorno di Attilio, i nominati La Gazzetta dello Sport

Chi è stato nominato ieri sera al Grande Fratello vip Nomination 16 febbraio Tag24

Con lui se ne è andato un vero amico sincero, fraterno, un fratello maggiore e un maestro di vita e di teatro che ora lascia in me un grandissimo vuoto. Una mancanza che avvertirà anche il Teatro ...Attilio Romita torna a scontrarsi con Sarah Altobello malgrado non faccia più parte del gruppo di concorrenti ancora in gara al Grande Fratello Vip. Il motivo La gelosia della compagna del giornalist ...