Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini e lo scontro con Giaele De Donà | “Con questa premessa non dovevi venire”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nella puntata delVip andata in onda ieri sera la concorrenteDeè stata criticata dal conduttore. Al centro della discussione c’è il suo matrimonio e il concetto di amore libero che la ‘vippona’ ha sempre professato regnare nella propria relazione. Dopo la delusione ricevuta in occasione di San Valentino per la lettera del marito Brad, infastidito per l’avvicinamento della moglie ad alcuni ragazzi della casa,ha provato a giustificare il consorte. Ha infatti cercato di immedesimarsi in lui dicendo che probabilmente è rimasto piccato per alcuni suoi atteggiamenti, spiegando quale sia il patto su cui si fonda il loro matrimonio: “Si tratta di un divertimento condiviso insieme. Rimane un divertimento, una cosa di una ...