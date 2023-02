Grande Fratello Vip 7 | Donnamaria | “Antonella e Nikita sono d’accordo” Spunta il video

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nel corso dell’ultima diretta delVip 7, Oriana Marzoli ha vinto il televoto, scatenando una serie di eventi imprevisti che hanno coinvoltoFiordelisi ePelizon. Quando la concorrente venezuelana ha deciso di mandareal televoto, ha rivelato una confidenza che le era stata fatta da Edoardo. Unconfermerebbe tutto quello che è stato detto. Vediamo i dettagli di questa vicenda. GF Vip 7, la rivelazione inaspettata Oriana l’ha fatta grossa, durante la scorsa puntata del GF Vip ha detto durante le nomination: “Mando al televoto una persona che finge di essere una persona innocente, ma in realtà fa cose cattive ogni volta che può. La sopporto meno dio Antonino che dicono le cose in faccia, ...

... il meglio dello show di Maurizio Crozza, in onda dalle 21.25 su Nove Concerto: Igudesman and Joo - Carnival , da Ravel all'hip hop, in onda dalle 21.15 su Rai 5VIP , il reality show ...I telespettatori, ad esempio, si ricorderanno di certo dei fiumi di lacrime versati dalla Vento dopo neanche 24 ore all'interno della casa delVip 2020. Tutte le anticipazioni sull'...

Grande Fratello Vip, le pagelle: Giaele quasi ex moglie (voto 8), Antonella Fiordelisi esonda (voto 2) Corriere della Sera

Scontro al GF tra Oriana e Antonino, lui davanti a Daniele: Perché non racconti la nostra storia Fanpage.it

Gf Vip, Sarah Altobello in lacrime, l'accusa di Romita e il fuori programma durante la diretta: cosa è success leggo.it

Tante interviste e racconti nel salotto di Silvia Toffanin questo weekend Sabato 18 e domenica 19 torna su Canale 5 il doppio appuntamento con Verissimo.A distanza di alcune settimane dalla sua eliminazione dal gioco, George Ciupilan è tornato a parlare del Grande Fratello Vip. Ospite a Casa Pipol, l'ex concorrente della settima edizione del reality ...