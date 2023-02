Grand Slam Judo | i fratelli Esposito danno un quinto posto all’Italia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tel Aviv – Seconda giornata a Tel Aviv per undiche ha portato in casa Italia i quinti posti dei duein gara oggi, Martina nei 70 kg ed Antonio negli 81 kg. “Una buona prestazione quella di Martina –ha commentato Francesco Bruyere, capoallenatore della squadra femminile- che oggi poteva sicuramente portare a casa una medaglia. In un ottimo stato di forma, ha battuto con superiorità due delle teste di serie del tabellone, ma una piccola ingenuità in finale le è costata molto cara. Martina è un’atleta in costante crescita che impara dai propri errori e ci costruisce soluzioni sopra, sono sicuro che le servirà anche questo per migliorare ancora. Portiamo a casa undi tutto rispetto e punti importanti per questa corsa che è ancora lunga”. Martina ...

Si chiude la seconda giornata deldi Tel Aviv. L'Italia porta a casa due quinti posti con Martina e Antonio Esposito nei 70 e negli 81 kg. Martina Esposito ha eliminato la romena Moscalu e la britannica Petersen.

