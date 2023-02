Governo | Bonaccini | ' Meloni capace? Lo dicono elettori | per me non sta facendo bene' ' **

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "? L'hanno detto i cittadini votandola. Per me il suo governo non stama per batterla io devo dimostrare di essere più affidabile e". Così Stefanoa 'Oggi è un altro giorno' su Rai 1.

Non c'è dubbio, però, che dopo dieci anni dievidentemente non siamo riusciti ad arrivare competitivi alle elezioni e questo ci deve far riflettere. Leggi anche Letta edicono che ...... mal sopportata da Mario Draghi e sostanzialmente abolita ora dalMeloni, è destinato a ... Li ha elencati il candidato alla segreteria del Pd, e presidente dell'Emilia Romagna Stefano

**Governo: Bonaccini, 'Meloni capace Lo dicono elettori, per me ... Gazzetta di Reggio

Congresso Pd, polemica interna al partito dopo le parole di Letta e Bonaccini su Meloni Sky Tg24

Governo: Bonaccini, ‘Meloni capace ma ancora deve dimostrare di ... Il Sannio Quotidiano

Bonaccini: "No ai tagli alla scuola, andrò alla Consulta contro il ... Dire

Primarie Pd, Bonaccini e Schlein al rush finale. Ma è scontro sugli apprezzamenti a Meloni Sky Tg24

Per la Schelin, bisogna mettere al centro i divari territoriali che hanno penalizzato regioni come la Calabria e in generale il Sud del Paese ...In vista delle prossime primarie del Partito Democratico in programma il prossimo 26 febbraio e in cui sarà indicato il segretario nazionale del partito, a Paternò è stato costituito il “Comitato Stef ...