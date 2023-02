Golf | PGA Tour | Rahm insegue Homa e Mitchell al Genesis Invitational Parte bene Tiger Woods | disastro Molinari

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) In archivio il primo round del The, torneo del PGAospitato dal Riviera Country Club, in California. Subito livello eccezionale di gioco su uno dei percorsi che spesso ha regalato grande spettacolo nelle ultime stagioni. In testa troviamo una coppia formata dagli statunitensi Keithe Max, entrambi in grado di completare un giro in 64 colpi e portare di conseguenza il proprio score sul -7. Percorso quasi del tutto in parallelo per i due che hanno messo a referto otto birdie a fronte di un solo bogey. In terza piazzalo spagnolo Jon, anche lui autore di otto birdie, accompagnati però da due bogey che hanno portato il punteggio a -6.lotta non solo per un risultato importante qui, ma anche per ...