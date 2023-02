Golf | DP World Tour | Edoardo Molinari supera il taglio al ‘Thailand Classic’ | Migliozzi no

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Rafa Cabrera Bello è al comando dopo il secondo giro del Thailand Classic, tappa del DPin scena questo fine settimana. Lo spagnolo guida la classifica con un totale di 131 (-13), davanti al paraguaiano Fabio Zanotti, secondo con 133 (-11), mentre in terza posizione troviamo un gruppetto composto da itedeschi Paul e Knappe e dal sudafricano Lawrence a 134 (-10). Fra gli azzurriil, 42esimo con 140 (-4), invece è arrivata la terza eliminazione consecutiva per Guido, piazzatosi in posizione n°109 con 146 (+2), SportFace.

Dopo il primo round al Thailand Classic , torneo del DPTour, in programma a Bangkok, sono Sami Valimaki e a Martin Simonsen a guidare la classifica con uno score di 64 ( - 8). Il finlandese, senza bogey, si è reso protagonista con otto birdie.

