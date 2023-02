Gol Laurienté al Napoli | perchè è stato annullato? Svelato il motivo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Golalè stata annullata la rete del 2-1 dell’attaccante del Sassuolo? Spiegato ilLuca Marelli, in collegamento con Dazn, ha analizzato le proteste dei giocatori del Sassuolo per l’annullamento del 2-1 di. La rete è stata annullata per una posizione di fuorigioco di Defrel che sbilancia Oliveira, permettendo al pallone di arrivare indisturbato al compagno che ha poi messo in rete. L'articolo proviene da Calcio News 24.