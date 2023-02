Gli “sbagli” di Blanco in una nuova canzone sui social dopo il caos a Sanremo | il testo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Degli “” diprobabilmente parleremo ancora a lungo.ilal Festival di, con le rose della scenografia deturpate dal cantante in mondovisione e le polemiche, il cantante ha rotto il silenzio e ha affidato la risposta alla sua musica. Non solo polemiche, ovviamente: il Codacons ha presentato un esposto presso la Procura di Imperia e la Corte dei Conti e nei giorni scorsi, non senza sorpresa, è arrivata la notizia sul fascicolo aperto dalla Procura. L’ultima edizione del Festival, inoltre, continua con l’esposto presentato anche dalla onlus Pro Vita & Famiglia contro Fedez e Rosa Chemical. Insomma, come se non fosse abbastanza c’è anche quel sospetto silenziodi Federico Luciail siparietto della finalissima, con i rumor ...