Gli italiani fanno pochi figli perché costano troppo I risultati dello studio

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Avere deiè anche un problema di costi: questo, secondo la ricerca: una ricchezza onerosa, è uno dei motivi che sta alla base del fatto che glineormai, tanto da rendere la crisi demografica uno dei problemi più importanti da affrontare. Sono quindi i costi elevati a spingere le coppie a non mettere su famiglie numerose: nello, commissionato dall’azienda Plasmon e condotto da Community Research&Analysis sotto la direzione di Daniele Marini dell’Università di Padova, emerge che a pensarla così è il 69,2% delle persone, le quali spiegano che i costi elevati per il mantenimento inducono a non fare. NewsServizi e diritti Portale delle Famiglie: dove trovare tutti i bonus e le ...