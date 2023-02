Gli anarchici minacciano Nordio e sfregiano l’Italia a Bruxelles Meloni | “Lo Stato non arretra”

...autisti per i bus delle navette. Al riguardo, per quella data, via Prenestina ha già messo in pratica un programma per l'assunzione di 500 nuovi conducenti. Video su questo argomentodi ...ROMA. "Nelle ultime ore è stato minacciato di morte il Ministro Nordio ed è stata imbrattata la sede della Rappresentanza italiana presso l'Ue a Bruxelles con scritte inneggianti a Cospito. ...

Gli anarchici ora minacciano un manager: “Lo colpiremo davanti alla sua famiglia” la Repubblica

Nordio: "Cospito pericoloso, orienta gli anarchici. Non ci sono novità per revocare il 41bis" la Repubblica

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Un presidio davanti al Comune di Milano, in piazza della Scala, per protestare in solidarietà dell'anarchico ...Sarebbero in miglioramento le condizioni di salute di Alfredo Cospito tanto che - da quanto apprende LaPresse da fonti qualificate - si starebbe valutando il ...